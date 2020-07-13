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В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях

Понедельник 13 июля 2020 08:56
В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях
Фото: Хашим Тачи (twitter/dailystorm)
Автор: Андрей Козловский

Он может иметь отношение к сотни убийствам, насилию и пыткам

Сегодня, 13 июля, в Гааге международные прокуроры будут допрашивать Президента Косово Хашима Тачи в деле о военных преступлениях 1998-1999 годов. Тогда он был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 24 июня Специализированная прокуратура (SPO) для рассмотрения преступлений выдвинула обвинения против действующего президента по подозрению в военных преступлениях совершенных во время войны в Косово в 90-х годах прошлого века. Таким образом, он может иметь отношение к сотни убийствам, насилию и пыткам.

Сам Хашима Тачи отвергает все обвинения, однако на своей странице в Facebook написал, что поедет в Гаагу по приглашению суда для собеседования.

“Хотя мои соотечественники, как и я, предстанут перед международным правосудием с достоинством и добродетелью, я призываю вас быть едиными в решении вызовов, с которыми сталкивается наша страна”, - сказал Тачи.

На стадии досудебного разбирательства юристы в Гааге должны решить, следует ли продолжать производство.

Напомним, глава частично признанной балканского государства Косово Хашим Тачи отказался уйти в отставку после того, как Специальный суд по Косово обвинил его в военных преступлениях.

Кроме того, в начале года в суд Косово объявил приговоры восьмерым этническим албанцам, которых признали виновными в покушении на убийство бывшего политика и планировании убийства президента и премьер-министра страны в 2017 году.

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