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У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини

Понеділок 13 липня 2020 08:56
У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини
Фото: Хашим Тачі (twitter/dailystorm)
Автор: Андрій Козловський

Він може мати відношення до сотні убивств, насиль та тортур

Сьогодні, 13 липня, у Гаазі міжнародні прокурори будуть допитувати Президента Косово Хашима Тачі у справі про військові злочини 1998-1999 років. Тоді він був головнокомандувачем Армії визволення Косова, яка вела партизанську війну за незалежність від Сербії.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, 24 червня Спеціалізована прокуратура (SPO) для розгляду злочинів висунула звинувачення проти чинного президента за підозрою у військових злочинах скоєних під час війни в Косові у 90-х роках минулого століття. Таким чином, він може мати відношення до сотні убивств, насиль та тортур.

Сам Хашима Тачі відкидає усі звинувачення, однак на своїй сторінці у Facebook написав, що поїде до Гааги на запрошення суду для співбесіди.

“Хоча мої співвітчизники, як і я, постануть перед міжнародною справедливістю з гідністю і доброчесністю, я закликаю вас стати об’єднаними у вирішенні викликів, з якими стикається наша країна”, - сказав Тачі.

На стадії досудового розгляду юристи в Гаазі мають вирішити, чи слід продовжувати провадження.

Нагадаємо, глава частково визнаної балканської держави Косово Хашим Тачі відмовився піти у відставку після того, як Спеціальний суд по Косову звинуватив його у військових злочинах.

Крім того, на початку року суд у Косово оголосив вироки вісьмом етнічним албанцям, яких визнали винними в замаху на вбивство колишнього політика та плануванні вбивства президента та прем’єр-міністра країни у 2017 році.

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