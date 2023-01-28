G7 запропонувала нову стелю цін на російське дизельне пальне, - Bloomberg

Заборона ЄС на імпорт перероблених нафтопродуктів з Росії має набути чинності 5 лютого, і блок працює з "Великою сімкою", щоб встановити граничний рівень цін для продажу до третіх країн. Європейська комісія запропонувала граничний рівень у 100 доларів.

Новий діапазон G7 означає, що "Велика сімка" віддала б перевагу вищій ціні - через побоювання, що встановлення занадто низького рівня може призвести до стрибків цін або перебоїв з поставками в Європі, але що її встоїть і 100 доларів. Представник G7 відзначив відсутність вільних потужностей на дизельному ринку, а також ряд простоїв, пов'язаних із технічним обслуговуванням.

За словами чиновника, переговори продовжуються, але сторони з оптимізмом дивляться на досягнення угоди до набуття чинності забороною ЄС на імпорт.

Важко дізнатися, які останні ціни на російське дизельне пальне, тому що два основні видавці цін на ринку, S&P Global Commodity Insights і Argus Media Ltd., нещодавно призупинили деякі зі своїх ключових оцінок до того, як набудуть чинності заходи ЄС.

За словами чиновника, останнім часом російське дизельне пальне продається за ціною від 115 до 120 доларів за барель.

За даними S&P Global, більш відомого серед трейдерів як Platts, протягом кількох місяців до 10 січня вартість палива здебільшого трималася вищою за 100 доларів за барель.

За даними ICE Futures Europe, у п'ятницю основні ф'ючерси на дизельне паливо, які не враховують постачання з Росії, становили близько 125 доларів за барель.

ЄС, який обговорює рівень цін найближчими днями, має дійти одноголосного рішення, щоб встановити межу. Механізм діятиме, забороняючи компаніям ЄС надавати страхові чи фінансові послуги для перевезення російського палива, якщо воно не буде продано за встановленою межею цін. Має дві мети: обмежити доходи Росії, не порушуючи світові енергетичні ринки.

"Велика сімка" та ЄС вже встановили стелю цін на російську нафту. Для палива планують запровадити два обмеження. Один з них застосовний до продуктів, які дорожчі за сиру нафту, наприклад, до дизельного пального. Для продуктів дешевше, таких як мазут, ЄС вивчає обмеження 45 доларів за барель.