G7 предложила новый потолок цен на российское дизельное топливо, - Bloomberg

Запрет ЕС на импорт переработанных нефтепродуктов из России должен вступить в силу 5 февраля, и блок работает с "Большой семеркой", чтобы установить предельный уровень цен для продаж в третьи страны. Европейская комиссия предложила предельный уровень в 100 долларов.

Новый диапазон G7 означает, что "Большая семерка" предпочла бы более высокую цену - из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям с поставками в Европе, но что ее устоит и 100 долларов. Представитель G7 отметил отсутствие свободных мощностей на дизельном рынке, а также ряд простоев, связанных с техническим обслуживанием.

По словам чиновника, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт.

Трудно узнать, каковы самые последние цены на российское дизельное топливо, потому что два основных издателя цен на рынке, S&P Global Commodity Insights и Argus Media Ltd., недавно приостановили некоторые из своих ключевых оценок до того, как вступят в силу меры ЕС.

По словам чиновника, в последнее время российское дизельное топливо продается по цене от 115 до 120 долларов за баррель.

Согласно данным S&P Global, более известного среди трейдеров как Platts, в течение нескольких месяцев до 10 января стоимость топлива в основном держалась выше 100 долларов за баррель.

Согласно данным ICE Futures Europe, в пятницу основные фьючерсы на дизельное топливо, не учитывающие поставки из России, составляли около 125 долларов за баррель.

ЕС, который обсуждает уровень цен в ближайшие дни, должен прийти к единогласному решению, чтобы установить предел. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для перевозки российского топлива, если только оно не будет продано по установленному пределу цен. У него две цели: ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.

"Большая семерка" и ЕС уже установили потолок цен на российскую нефть. Для топлива планируют ввести два ограничения. Один из них применим к продуктам, которые дороже сырой нефти, например, к дизельному топливу. Для продуктов дешевле, таких как мазут, ЕС изучает ограничение в 45 долларов за баррель.