G7 закрили шлях союзникам РФ до прибутків з відбудови України: що відомо
Російська Федерація та будь-яка інша країна, яка підтримує військову агресію Москви, не зможе отримати прибуток від масштабної відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне комюніке G7.
"Ми погодилися працювати спільно з Україною, аби упевнитися, що жодна держава чи організація, або ж організації з тих держав, які фінансували й забезпечували російську воєнну машину, не матимуть змоги отримувати прибуток від відбудови України", - йдеться у повідомленні.
Водночас у G7 зазначили, що для відновлення та відбудови України важливим буде мобілізація приватного сектору. Зокрема, "Велика сімка" обіцяє "допомогти розбудувати впевненість інвесторів, шляхом дво- та багатосторонніх ініціатив". Однією з них буде намагання якомога швидше скасування "повної заборони" на надання в нашій країні страхових послуг міжнародними компаніями.
"Ми продовжимо координувати підтримку та сприяти ранньому відновленню й відбудові України, зокрема під час Конференції з відбудови України, що відбудеться 10-11 липня у Римі", - резюмували у G7.
Нагадаємо, у лютому 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення нашої країни коштуватиме приблизно 500 млрд євро.
Також зазначимо, що вчора міністр фінансів Німеччини Ларс Клінбайль заявив, що міністри фінансів G7 домовилися продовжити підтримку України в її захисті від вторгнення РФ.
"Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7", - заявив Клінґбайл у кулуарах зустрічі країн “Великої сімки” в Канаді.
Однак у підсумковому комюніке йдеться, що G7 залишається "прихильною і непохитною в підтримці України в захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету і незалежності на шляху до справедливого і міцного миру". Також там сказано, що країни вітають зусилля з досягнення припинення вогню, але якщо його не буде, то "Велика сімка" продовжить вивчати варіанти тиску, включаючи посилення санкцій.
У документі також зазначили, що заморожені активи РФ залишатимуться недоступними, доки Росія не припинить агресію проти України та не відшкодує завдану шкоду.
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