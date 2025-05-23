G7 закрили шлях союзникам РФ до прибутків з відбудови України: що відомо

Російська Федерація та будь-яка інша країна, яка підтримує військову агресію Москви, не зможе отримати прибуток від масштабної відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне комюніке G7.

"Ми погодилися працювати спільно з Україною, аби упевнитися, що жодна держава чи організація, або ж організації з тих держав, які фінансували й забезпечували російську воєнну машину, не матимуть змоги отримувати прибуток від відбудови України", - йдеться у повідомленні. Водночас у G7 зазначили, що для відновлення та відбудови України важливим буде мобілізація приватного сектору. Зокрема, "Велика сімка" обіцяє "допомогти розбудувати впевненість інвесторів, шляхом дво- та багатосторонніх ініціатив". Однією з них буде намагання якомога швидше скасування "повної заборони" на надання в нашій країні страхових послуг міжнародними компаніями. "Ми продовжимо координувати підтримку та сприяти ранньому відновленню й відбудові України, зокрема під час Конференції з відбудови України, що відбудеться 10-11 липня у Римі", - резюмували у G7.