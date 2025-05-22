ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фінансові лідери G7 домовилися про подальшу підтримку України

Канада, Четвер 22 травня 2025 10:36
UA EN RU
Фінансові лідери G7 домовилися про подальшу підтримку України Фото: міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри фінансів країн "Великої сімки" промислово розвинених країн домовилися продовжити підтримку України в її захисті від вторгнення Росії.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7", - заявив Клінгбайл у кулуарах зустрічі країн "Великої сімки" в Канаді.

Однак станом на вечір 21 травня група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представник Європейського союзу, не погодила остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, згадане Клінгабайлем.

Переговори перед зустріччю супроводжувалися невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва після того, як Трамп частково звинуватив Україну у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.

"Ми інтенсивно працюємо над цим - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я обережно оптимістичний, що ми досягнемо мети", - сказав Клінгбейл.

Раніше глава Мінфіну Німеччини провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.

Зустріч у Канаді

Підтримка України є темою обговорення на зустрічі фінансових лідерів країн "Великої сімки" в гірському канадському курортному місті Банфа, Альберта.

Канада є ротаційним господарем G7 цього року і проведе низку зустрічей фінансових лідерів до 22 травня. Зустріч є передвісником основної зустрічі глав держав у червні. Україна присутня на зустрічі як гість.

За інформацією Politico, США виступають проти того, щоб у червневій заяві G7 згадувалася "подальша підтримка" України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Канада
NEWS
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч