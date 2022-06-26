G7 возьмет обязательство по бессрочной поддержке Украины, - Bloomberg

Страны-участницы формата G7 ("Большая семерка") возьмут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7 в Баварии отмечает, что речь идет о разных видах помощи.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и помогать Украине столько, сколько потребуется", - говорится в тексте проекта заявления.

Bloomberg подчеркивает, что эта формулировка важна, потому что страны НАТО обеспокоены затягиванием войны, а Германия и Франция ранее намекали на возможность переговоров о прекращении огня в Украине.