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Украина не потерпит поражения, США будут поддерживать сколько надо, - посол

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 июня 2022 15:44
Украина не потерпит поражения, США будут поддерживать сколько надо, - посол Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) будут поддерживать Украину в войне против Российской Федерации столько, сколько надо для победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла США в Украине Бриджит Бринк для "Голоса Америки".

"Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности", - отметила она.

По ее словам, нападение России на Украины является возмутительным с моральной точки зрения.

"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе - это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", - добавила Бринк.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает дополнительные поставки РСЗО для Украины.

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Соединенные Штаты Америки Украина Война России против Украины
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