G7 відклала перегляд цінової стелі на російську нафту, - Reuters

Як зазначає агентство, російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден і страхових послуг, що ускладнює Заходу забезпечення дотримання цінового обмеження, оскільки компанії, які сприяють торгівлі, знаходяться за межами їхньої компетенції.

Країни G7 разом з ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого було обмеження на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати верхню межу цін кожні два місяці і коригувати її за необхідності, тоді як G7 переглядатиме "при необхідності".

Однак G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири анонімні джерела, знайомі з політикою G7, заявили, що у групи немає безпосередніх планів щодо коригування схеми.

"У червні чи липні велися переговори щодо проведення перегляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося", - повідомило одне з дипломатичних джерел.

Джерела повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у перегляді, вони зазначили, що у США та членів G7 мало бажання вносити зміни.

Майбутня Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця, може стати неофіційною платформою для переговорів щодо обмеження.

Стеля цін

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року - понад 90 доларів за барель, що підвищує вартість світової нафти, включаючи російську нафту сорту Urals.

Міністерство фінансів Росії заявило, що середня ціна на її флагманський сорт нафти марки Urals у серпні відновилася в середньому до 74 доларів за барель, що набагато перевищує верхню межу 60 доларів за барель.

Росія була змушена скоротити експорт нафти та нафтопродуктів відразу після введення цінового обмеження, оскільки вона щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Однак країні вдалося передати більшу частину свого експорту до рук своїх чи незахідних іноземних відправників вантажу, яким не потрібне західне страхове покриття.

Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участь у цьому бізнесі, обробили щонайменше половину загального російського експорту нафти та нафтопродуктів у період із березня по червень.

Хоча в даний час для перевезення російської нафти використовується в основному "тіньовий флот" танкерів з неясними власниками, західні судна, як і раніше, беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати, повідомило джерело в галузі.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище за граничний рівень з середини липня і в даний час на російських сирих терміналах торгується на рівні близько 67 доларів за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизельне паливо, також перевищили свої ліміти.