G7 отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть, - Reuters

Как отмечает агентство, российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных судов и страховых услуг, что затрудняет для Запада обеспечение соблюдения ценового ограничения, поскольку компании, содействующие торговле, находятся за пределами их компетенции.

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, а с февраля последовало ограничение на нефтепродукты. Первоначально страны ЕС согласились пересматривать верхний предел цен каждые два месяца и корректировать его при необходимости, в то время как G7 будет пересматривать "по мере необходимости".

Однако G7 не пересматривала ограничение с марта, и четыре анонимных источника, знакомые с политикой G7, заявили, что у группы нет непосредственных планов по корректировке схемы.

"В июне или июле велись переговоры о проведении пересмотра или, по крайней мере, разговоре об этом, но официально этого не произошло", - сообщил один из дипломатических источников.

Источники сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они отметили, что у США и членов G7 мало желания вносить изменения.

Предстоящая Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится позднее в этом месяце, может послужить неофициальной платформой для переговоров по вопросу ограничения.

Потолок цен

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства, что покупка не превышает ценовой лимит в 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Идея была выдвинута Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом сбоев на рынке в результате запрета ЕС на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году - выше 90 долларов за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую нефть сорта Urals.

Министерство финансов России заявило, что средняя цена на ее флагманский сорт нефти марки Urals в августе восстановилась в среднем до 74 долларов за баррель, что намного превышает верхний предел в 60 долларов за баррель.

Россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения ценового ограничения, поскольку она изо всех сил пыталась найти достаточно судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки своих или незападных иностранных грузоотправителей, которым не требуется западное страховое покрытие.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая компании, ранее не участвовавшие в этом бизнесе, обработали как минимум половину общего российского экспорта нефти и нефтепродуктов в период с марта по июнь.

Хотя в настоящее время для перевозки российской нефти используется в основном "теневой флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать, сообщил источник в отрасли.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и в настоящее время на российских сырых терминалах торгуется на уровне около 67 долларов за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное топливо, также превысили свои лимиты.