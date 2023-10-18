G7 цього тижня обговорить чотири варіанти санкцій проти російських алмазів, - Reuters

Члени G7 цього тижня обговорять чотири плани щодо санкцій проти російських алмазів, які мають набути чинності з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чотири пропозиції були підготовлені Бельгією, Індією, групою французької ювелірної промисловості та Всесвітньою алмазною радою.

Їх обговорюватимуть на технічній зустрічі представників G7 у четвер.

Заборона G7 сильно вдарить по експорту російських алмазів, оскільки на країни G7 - США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію - припадає 70% світового попиту на алмази.

Але це також вдарить по поставках, оскільки Росія є найбільшим у світі виробником алмазної сировини, на частку якої припадає 30% з них.

З якими складнощами стикаються члени G7

Основне завдання зустрічі полягатиме в тому, щоб юридично обґрунтовано узгодити визначення відстежуваності алмазів, щоб мати можливість визначити походження каменів.

"Одна з причин, через яку ми зайшли в глухий кут, полягає в тому, що це непряма заборона - йдеться про російські алмази, що надходять до "Великої сімки" з-за меж Росії", - сказало одне з джерел.

Угода є важкою, оскільки подробиці заборони G7 можуть поліпшити або погіршити умови ведення бізнесу для деяких найбільших світових алмазних центрів у Бельгії, Індії або США та їхню частку у світовому ювелірному бізнесі з природними діамантами вартістю 87 мільярдів доларів.

Основні відмінності між пропозиціями полягають у тому, де алмази потрапляють на ринки "Великої сімки", як їх перевірятимуть, якщо вони походять із Росії, а також якими будуть вагові пороги і наслідки порушення правил.

Чого хочуть окремі країни

Індія і Бельгія хочуть, щоб точкою входу стали їхні власні алмазні центри в Мумбаї та Антверпені відповідно, група Франції хоче мати кілька точок входу для запобігання вузьких місць, а Всесвітня алмазна рада хоче створити більш саморегульовану систему.

Поріг ваги дорогоцінних каменів може становити 1 карат і більше для полірованих каменів. Бельгія бачить, що на карту поставлено її репутацію, і хоче переконатися, що російські коштовності не циркулюють, і боїться, що згодом її може зачепити скандал.

Індія побоюється, що якщо буде ухвалено більш жорстку модель, це може покласти на плечі її дрібних і середніх виробників більшу частину тягаря.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Євросоюз близький до запровадження санкцій проти російських алмазів.

Зокрема, завершується робота над системою стеження за імпортом алмазів з Росії. Варто зауважити, що Україна вже давно просить ЄС запровадити ембарго на російські алмази, але ці обмеження досі не були включені до пакетів санкцій проти РФ.

Вчора НАЗК внесло до списку кандидатів на майбутні санкції шість російських компаній, які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів.