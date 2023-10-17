Російські компанії з видобутку алмазів внесли у список кандидатів на санкції

Шість російських компаній, які виготовляють та постачають обладнання для видобутку та обробки алмазів, було внесено до списку кандидатів на майбутні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними НАЗК, до переліку внесено такі компанії:

АО "ИЦ "Буревестник";

АО "Светлана-рентген";

АО "Завод бурового оборудования";

ОАО "Виогем";

ПО "Кристалл";

ООО "Конструкторское бюро электрометрии".

Вказані компанії виготовляють нове обладнання для видобутку, обробки та сортування алмазів, дозволяють значно покращити ці процеси, їхню ефективність і продуктивність, а також зменшити витрати.

"Застосування санкцій Україною має бути першим кроком до санкціонування цих компаній партнерами та припинення торгівлі", - пише НАЗК.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Євросоюз близький до запровадження санкцій проти російських алмазів.

Зокрема, завершується робота над системою стеження за імпортом алмазів з Росії.

Варто зауважити, що Україна вже давно просить ЄС запровадити ембарго на російські алмази, але ці обмеження досі не були включені до пакетів санкцій проти РФ.

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