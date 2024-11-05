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G7 та три країни готують відповідь на відправку солдатів КНДР на війну проти України

Ілюстративне фото: північнокорейських солдатів відправили на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" та ще три держави серйозно стурбовані відправкою північнокорейських солдатів на війну проти України. Вони готують скоординовану відповідь.

Про це сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ 10 країн та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Японії.

Заяву підписали члени G7 (США, Британія, Японія, Франція, Італія, Німеччина, Євросоюз, Канада), а також Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння у зв'язку з розгортанням військ КНДР у Росії, потенційно для використання на полі бою проти України", - сказано у заяві.

Там також наголошується, що пряма підтримка Північної Кореї війни проти України "означала б небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні". Також це стало б новим порушенням міжнародного права.

10 країн та Євросоюз рішуче засудили зміцнення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, яке передбачає передачу російським військовим північнокорейських балістичних ракет і не лише. Це порушує кілька резолюцій Радбезу ООН.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю на цю нову подію", - наголошується у заяві.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, про те, що північнокорейських солдатів почали перекидати до Росії, стало відомо ще на початку жовтня. Згідно з останніми даними, які озвучив президент України Володимир Зеленський, у Курській області перебувають 11 тисяч солдатів КНДР.

4 жовтня Центр протидії дезінформації повідомив, що північнокорейці вже потрапили під український обстріл у Курській області.

При цьому сьогодні, 5 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та солдатами КНДР вже сталося перше зіткнення.

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