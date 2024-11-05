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G7 и три страны готовят ответ на отправку солдат КНДР на войну против Украины

Иллюстративное фото: северокорейских солдат отправили на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" и еще три государства серьезно обеспокоены отправкой северокорейских солдат на войну против Украины. Они готовят скоординированный ответ.

Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел 10 стран и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

Заявление подписали члены G7 (США, Британия, Япония, Франция, Италия, Германия, Евросоюз, Канада), а также Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. 

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, потенциально для использования на поле боя против Украины", - сказано в заявлении. 

Там также подчеркивается, что прямая поддержка Северной Кореей войны против Украины "означала бы опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе". Также это стало бы новым нарушением международного права. 

10 стран и Евросоюз решительно осудили укрепление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое предусматривает передачу российским военным северокорейских баллистических ракет и не только. Это нарушает несколько резолюций Совбеза ООН. 

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, защищающей свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое событие", - отмечается в заявлении.

Солдаты КНДР в России

Напомним, о том, что северокорейских солдат начали перебрасывать в Россию, стало известно еще в начале октября. Согласно последним данным, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, в Курской области находятся 11 тысяч солдат КНДР.

Вчера, 4 октября, Центр противодействия дезинформации сообщил, что северокорейцы уже попали под украинский обстрел в Курской области.

При этом сегодня, 5 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между ВСУ и солдатами КНДР уже произошло первое боестолкновение.

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