G7 и три страны готовят ответ на отправку солдат КНДР на войну против Украины

Заявление подписали члены G7 (США, Британия, Япония, Франция, Италия, Германия, Евросоюз, Канада), а также Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, потенциально для использования на поле боя против Украины", - сказано в заявлении.

Там также подчеркивается, что прямая поддержка Северной Кореей войны против Украины "означала бы опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе". Также это стало бы новым нарушением международного права.

10 стран и Евросоюз решительно осудили укрепление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое предусматривает передачу российским военным северокорейских баллистических ракет и не только. Это нарушает несколько резолюций Совбеза ООН.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, защищающей свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое событие", - отмечается в заявлении.