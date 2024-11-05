G7 та три країни готують відповідь на відправку солдатів КНДР на війну проти України

Країни "Великої сімки" та ще три держави серйозно стурбовані відправкою північнокорейських солдатів на війну проти України. Вони готують скоординовану відповідь.

Про це сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ 10 країн та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Японії.

Заяву підписали члени G7 (США, Британія, Японія, Франція, Італія, Німеччина, Євросоюз, Канада), а також Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

"Ми висловлюємо серйозне занепокоєння у зв'язку з розгортанням військ КНДР у Росії, потенційно для використання на полі бою проти України", - сказано у заяві.

Там також наголошується, що пряма підтримка Північної Кореї війни проти України "означала б небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні". Також це стало б новим порушенням міжнародного права.

10 країн та Євросоюз рішуче засудили зміцнення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, яке передбачає передачу російським військовим північнокорейських балістичних ракет і не лише. Це порушує кілька резолюцій Радбезу ООН.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю на цю нову подію", - наголошується у заяві.