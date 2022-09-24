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G7 та інші країни заявили про ризик аварії на ЗАЕС через російські обстріли

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Субота 24 вересня 2022 04:59
G7 та інші країни заявили про ризик аварії на ЗАЕС через російські обстріли Фото: G7 та інші країни заявили про ризик аварії на ЗАЕС через російські обстріли (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 та інших держав заявили про стурбованість загрозами безпеці цивільним ядерним об'єктам в Україні через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , опубліковану на сайті Держдепу.

На їхню думку, є ризики ядерної події. Вони підтримали принципи МАГАТЕ щодо безпеки на цих об'єктах.

Спільну заяву підписали міністри Великобританії, ФРН, Італії, Канади, Франції, Японії, США, України високопосадовці Південної Кореї, Швейцарії та голови дипломатії ЄС.

"Ми... хочемо висловити наше глибоке занепокоєння щодо загроз безпеки ядерних об'єктів мирного призначення в Україні та їхніх співробітників, які істотно підвищують ризик ядерної події", - йдеться у заяві.

Сторони заявили про намір підтримувати зусилля МАГАТЕ щодо присутності на Запорізькій АЕС. Ті, хто підписався, вважають, що першопричиною загрозливої ситуації стали дії російської армії, яка взяла ЗАЕС під контроль під час військової операції.

Нагадаємо, 3 вересня Запорізька атомна електростанція вдруге втратила зв'язок з останньою зовнішньою лінією електропередач, що працює .

Також ми писали, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС зону ядерної безпеки , яка допоможе не допустити ядерної катастрофи.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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