G7 и другие страны заявили о риске аварии на ЗАЭС из-за российских обстрелов

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и других государств заявили об обеспокоенности угрозами безопасности гражданским ядерным объектам в Украине из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , опубликованное на сайте Госдепа.

По их мнению, существуют риски ядерного происшествия. Они поддержали принципы МАГАТЭ о безопасности на этих объектах.

Совместное заявление подписали министры Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии, США, Украины высокопоставленные представители Южной Кореи, Швейцарии и главы дипломатии ЕС.

"Мы... хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность в отношении угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения на Украине и их сотрудников, существенно повышающих риск ядерного происшествия", - говорится в заявлении

Стороны заявили о намерении поддерживать усилия МАГАТЭ по присутствию на Запорожской АЭС. Подписавшиеся считают, что первопричиной угрожающей ситуации стали действия российской армии, которая взяла ЗАЭС под контроль в ходе военной операции.

Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция во второй раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Также мы писали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС зону ядерной безопасности, которая поможет не допустить ядерную катастрофу.

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