UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

G7 та ЄС шукають способи відстеження російських алмазів, щоб обмежити їх продаж, - Bloomberg

Фото: G7 та ЄС шукають способи відстеження російських алмазів, щоб обмежити їх продаж (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу вивчають способи відстеження постачання російських алмазів через кордони, щоб обмежити їх продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попередні спроби ЄС запровадити санкції щодо російських дорогоцінних каменів наразилися на відсіч з боку країн-імпортерів, таких, як Бельгія, які стверджували, що ці зусилля будуть марними, оскільки угоди просто перейдуть до інших країн без механізму відстеження дорогоцінних каменів.

Походження алмазів зрозуміле на початку ланцюжка постачань, коли вони отримують сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб покласти край продажу так званих "кривавих алмазів" для фінансування війни. Але після цього їх стає важко відстежити.

Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових будинках, а оригінальний сертифікат замінюється документами "змішаного походження", що робить практично неможливим відстеження того, де в кінцевому підсумку продаються російські алмази.

США ввели санкції проти російського гірничодобувного гіганта, ПАТ "Алроса", на частку якого припадає близько третини світової торгівлі алмазами на суму 80 млрд доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки більша частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія.

Люди, знайомі з ходом обговорень у G7 і ЄС, заявили, що рішення не є неминучим, оскільки відстеження діамантів на світовому ринку надзвичайно складне.

Проте двоє з них сказали, що G7 може випустити заяву з цього питання вже наступного тижня в рамках зусиль з підтримки тиску на Росію, оскільки її війна в Україні наближається до річної позначки.

Нагадаємо, раніше посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що Варшаву розчаровано первісною пропозицією 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії, оскільки пакет не містить санкцій проти "Росатому" та заборони на імпорт алмазів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяG7ЕвросоюзВійна Росії проти України