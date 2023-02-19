G7 и ЕС ищут способы отслеживания российских алмазов, чтобы ограничить их продажу, - Bloomberg

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских драгоценных камней натолкнулись на отпор со стороны стран-импортеров, таких, как Бельгия, которые утверждали, что эти усилия будут бесполезными, поскольку сделки просто перейдут в другие страны без механизма отслеживания драгоценных камней.

Происхождение алмазов ясно в начале цепочки поставок, когда они получают сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан, чтобы положить конец продаже так называемых "кровавых алмазов" для финансирования войны. Но после этого их становится трудно отследить.

Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, а оригинальный сертификат заменяется документами "смешанного происхождения", что делает практически невозможным отслеживание того, где в конечном итоге продаются российские алмазы.

США ввели санкции против российского горнодобывающего гиганта, ПАО "Алроса", на долю которого приходится около трети мировой торговли алмазами на сумму 80 млрд долларов. Но эти меры оказали ограниченное воздействие, поскольку большая часть торговли проходит через другие рынки, такие как Индия.

Люди, знакомые с ходом обсуждений в G7 и ЕС, заявили, что решение не является неизбежным, поскольку отслеживание бриллиантов на мировом рынке чрезвычайно сложно.

Тем не менее двое из них сказали, что G7 может выпустить заявление по этому вопросу уже на следующей неделе в рамках усилий по поддержанию давления на Россию, поскольку ее война в Украине приближается к годичной отметке.