Без алмазів і "Росатома": Польща незадоволена 10-м пакетом санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

"Це нижче наших очікувань", - зазначив посол Польщі в ЄС Анджей Садось журналісту RMF FM у Брюсселі.

І додав: пакет не містить санкцій проти "Росатома", що було головним постулатом України, який підтримувала Варшава.

Крім того, не було санкцій за примусове усиновлення українських дітей, зазначає польський посол. Також немає головного польського постулату, тобто виключення "Газпрому" з системи UER, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2.

Заборони на імпорт російських алмазів теж не має, що незрозуміло для Польщі після початкових позитивних заяв Бельгії, яка чинила найбільший спротив у цьому питанні. За словами одного з дипломатів, Бельгії не вдалося переконати країни G7, що це мають бути спільні санкції, а не лише ЄС.

Єврокомісія, однак, запропонувала санкції проти чотирьох російських банків і заборону на імпорт російського каучуку, чого також домагалася Польща. Пакет передбачає і додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія використовує у виробництві зброї.

"Нові заборони на торгівлю мають коштувати Росії 10 млрд євро, але, як повідомив один із дипломатів, це розраховано в цінах 2021 року, які є сильно завищеними", - підкреслило видання.

RMF FM нагадує, що попередній проєкт Європейська комісія презентувала країнам ЄС на вихідних. Сьогодні, 13 лютого, згідно з висновками експертів видання, країни ЄС отримають митні коди для кожного з товарів, які підпадають під санкції, а в середу ЄК має представити законодавчий проєкт санкцій.