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G7 та Австралія домовились встановити граничну ціну на російську нафту, - Reuters

Фото: G7 та Австралія домовились встановити граничну ціну на російську нафту (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Країни "Великої сімки" та Австралія 3 листопада домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російські нафту наприкінці поточного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство вказує, що протягом останніх тижнів тривали інтенсивні переговори щодо обмеження вартості російської нафти.

Такий крок повинен гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не обвалять світовий нафтовий ринок.

"Велика сімка" та Австралія вирішили встановити фіксовану граничну ціну, яка регулярно переглядатиметься, а не буде знижкою від індексу світових цін на нафту", - зазначає Reuters.

Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена. Очікується, що рішення буде схвалене наприкінці листопада.

"Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами", - пише агентство.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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G7АвстралияВійна Росії проти України