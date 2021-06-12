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G7 створить глобальний проект з протидії Китаю

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Корнуолл, Субота 12 червня 2021 22:06
G7 створить глобальний проект з протидії Китаю Фото: саміт лідерів G7 (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Лідери країн "Великої сімки" на саміті G7 домовилися створити глобальний проект з протидії Китаю. Він полягатиме в підтримці розвитку інфраструктури в країнах, що розвиваються.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Повідомляється, що президент США Джо Байден провів зустрічі, на яких обговорив з лідерами G7 суперництво з Китаєм. Також сторони обговорювали конкретні дії для допомоги в розвитку інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

У підсумку лідери G7 домовилися, що ініціатива буде називатися "Відновимо мир в його кращому вигляді" Build Back Better World (B3W) і охопить країни від Латинської Америки і Карибського басейну до Африки та Індо-Тихоокеанського регіону.

Також повідомляється, що ініціатива B3W покликана стати противагою міжнародній ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях". Згідно з цією ініціативою Китай допомагає іншим країнам у створенні транспортних та економічних коридорів.

Нагадаємо, напередодні саміту лідери Європейського союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом".

Також стало відомо, що G7 планує виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам.

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