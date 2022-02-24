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G7 сегодня согласует жесткие санкции против России, - западный дипломат

Автор: Милан Лелич

Из-за нападения России на Украину лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласуют жесткие санкции против РФ. Запад должен ответить на агрессию "единым и решительным образом".

Об этом РБК-Украина сообщил один из западных дипломатов.

"Как мы уже говорили, союзники и партнеры введут жесткие санкции против России в результате этого нападения. Лидеры G7 собираются встретиться сегодня, чтобы согласовать это. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - отметил он.

По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения в результате нападения на Украину, и союзники и партнеры по НАТО ответят "единым и решительным образом".

"Соединенные Штаты, безусловно, предоставят Украине больше оружия для самообороны. Мы можем ожидать объявления новых санкций сегодня", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС заморозит российские активы и закроет доступ Москве на финансовый рынок.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины.

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G7Санкции против РоссииВторжение России в Украину