G7 сегодня согласует жесткие санкции против России, - западный дипломат

"Как мы уже говорили, союзники и партнеры введут жесткие санкции против России в результате этого нападения. Лидеры G7 собираются встретиться сегодня, чтобы согласовать это. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - отметил он.

По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения в результате нападения на Украину, и союзники и партнеры по НАТО ответят "единым и решительным образом".

"Соединенные Штаты, безусловно, предоставят Украине больше оружия для самообороны. Мы можем ожидать объявления новых санкций сегодня", - добавил он.