G7 сьогодні погодить жорсткі санкції проти Росії, - західний дипломат

"Як ми вже говорили, союзники і партнери введуть жорсткі санкції проти Росії в результаті цього нападу. Лідери G7 збираються зустрітися сьогодні, щоб узгодити це. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання", - зазначив він.

За його словами, тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування в результаті нападу на Україну, і союзники і партнери по НАТО дадуть відповідь "єдиним і рішучим чином".

"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для самооборони. Ми можемо очікувати оголошення нових санкцій сьогодні", - додав він.