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G7 призвала Китай надавить на Россию для прекращения войны против Украины

Фото: лидеры G7 просят Китай надавить на Россию (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Лидеры стран G7 ("Большая семерка") призывают Китай надавить на Российскую Федерацию, чтобы та прекратила войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.

"Поскольку Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда от 16 марта 2022 года, последовала резолюции Генеральной ассамблеи ООН и остановила свою военную агрессию - и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее на саммите лидеры G7 договорились изучить возможность ограничения цен на импорт российской нефти и газа. Предполагается, что таким образом будут сокращены доходы России и ее способность финансировать войну.

Также стало известно, что "Большая семерка" не будет вводить санкции против российской сельхозпродукции.

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G7