ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страны G7 не будут вводить санкции против сельхозпродукции из России: в чем причина

Новина українською →
Бавария, Вторник 28 июня 2022 13:03
Страны G7 не будут вводить санкции против сельхозпродукции из России: в чем причина Фото: саммит стран G7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Италия) не будут вводить санкции против российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, страны G7 дополнительно выделят 4,5 млрд долларов на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания.




Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла из Украины около 400 тысяч тонн зерна. Оккупанты грузят украинское зерно в порту Севастополя. Некоторые судна отправляются в Сирию.

Кроме того, РФ планирует открыть в Крыму специальный рынок, гдк будут продавать украинские украденные продукты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация G7
NEWS
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен