Страны G7 не будут вводить санкции против сельхозпродукции из России: в чем причина

Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, страны G7 дополнительно выделят 4,5 млрд долларов на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания.







