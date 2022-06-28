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G7 закликала Китай натиснути на Росію для припинення війни проти України

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Баварія, Вівторок 28 червня 2022 16:33
G7 закликала Китай натиснути на Росію для припинення війни проти України Фото: лідери G7 просять Китай натиснути на Росію (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Лідери країн G7 ("Велика сімка") закликають Китай натиснути на Російську Федерацію, щоб та припинила війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

"Оскільки Росія веде невиправдану, неспровоковану і незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий наказ Міжнародного суду від 16 березня 2022 року, послідувала резолюції Генеральної асамблеї ООН і зупинила свою військову агресію - та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, раніше на саміті лідери G7 домовилися вивчити можливість обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Передбачається, що таким чином будуть скорочені доходи Росії та її здатність фінансувати війну.

Також стало відомо, що "Велика сімка" не буде вводити санкції проти Російської сільгосппродукції.

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