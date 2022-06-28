G7 закликала Китай натиснути на Росію для припинення війни проти України

Лідери країн G7 ("Велика сімка") закликають Китай натиснути на Російську Федерацію, щоб та припинила війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

"Оскільки Росія веде невиправдану, неспровоковану і незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий наказ Міжнародного суду від 16 березня 2022 року, послідувала резолюції Генеральної асамблеї ООН і зупинила свою військову агресію - та негайно і беззастережно вивела свої війська з України", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, раніше на саміті лідери G7 домовилися вивчити можливість обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Передбачається, що таким чином будуть скорочені доходи Росії та її здатність фінансувати війну.

Також стало відомо, що "Велика сімка" не буде вводити санкції проти Російської сільгосппродукції.

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