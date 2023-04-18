G7 пригрозила "високою ціною" тим, хто підтримуватиме Росію у війні: заява

Про війну Росії проти України

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує РФ", - йдеться в заяві.

Глави МЗС також рішуче засудили погрози РФ розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, назвавши їх "неприйнятними".

"Будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї РФ матиме тяжкі наслідки", - йдеться у тексті документа.

При цьому в G7 висловили готовність до подальшого посилення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості робити санкції проти Росії ще більш інтенсивними", - зазначається в заяві.

Також учасники закликали росіян до негайного та беззастережного виведення всіх військ з України та зобов'язалися продовжити підтримку українців у відновленні країни.

Звернення до Китаю

Представники G7 звинуватили Пекін у розпалюванні напруженості в Південно-Китайському морі.

"Для великих претензій Китаю в Південно-Китайському морі немає жодних правових підстав і ми засуджуємо мілітарну активність Китаю в цьому регіоні", - зазначили вони за підсумками дводенних засідань.

Вказано, що основна позиція країн G7 щодо Тайваню залишається незмінною.

Додамо, що зустріч глав МЗС країн "Великої сімки" відбулася перед самітом G7 у Хіросімі, який запланований на травень.

Нагадаємо, що частина країн G7 домовилися витіснити Росію з ринку ядерної енергетики.

Також ми писали, що ЄС готує 11 пакет санкцій проти Росії, який буде направлений на закриття лазівок для Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.