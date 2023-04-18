G7 пригрозила "высокой ценой" тем, кто будет поддерживать Россию в войне: заявление

О войне России против Украины

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ", - говорится в заявлении.

Главы МИД также решительно осудили угрозы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их "неприемлемыми".

"Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия", - говорится в тексте документа.

При этом в G7 выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций против России за ее агрессию против Украины.

"Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против РФ еще более интенсивными", - отмечается в заявлении.

Также участники призвали россиян к немедленному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку украинцев в восстановлении страны.

Обращение к Китаю

Представители G7 обвинили Пекин в разжигании напряженности в Южно-Китайском море.

"Для больших претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований, и мы осуждаем милитарную активность Китая в этом регионе", - отметили они по итогам двухдневных заседаний.

Указано, что основная позиция стран G7 по отношению к Тайваню остается неизменной.

Добавим, что встреча глав МИД стран "Большой семерки" состоялась перед саммитом G7 в Хиросиме, который запланирован на май.

Напомним, что часть стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики.

Также мы писали, что ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек для Москвы.

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