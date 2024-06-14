G7 пригрозила Росії наслідками за застосування ядерної зброї

Лідери країн G7 висловили стурбованість через безвідповідальну ядерну риторику РФ та почастішання повідомлень про застосування окупантами хімічних речовин проти українських воїнів.

"Ми ще раз наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - зазначає "Велика сімка".

Також у G7 заявили про стурбованість через непрозоре та прискорене розширення ядерного арсеналу Китаю та розвиток ядерної програми Північної Кореї та Ірану.

Лідери підтримали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"Ми закликаємо Росію продовжувати дотримуватися мораторію на ядерні випробування та відновити ратифікацію Договору. Ми також закликаємо Північну Корею не проводити жодних подальших ядерних випробувань, а також підписати та ратифікувати Договір", - уточнюється в комюніке.