G7 пригрозила России последствиями за применение ядерного оружия

Лидеры стран G7 выразили обеспокоенность из-за безответственной ядерной риторики РФ и учащения сообщений о применении оккупантами химических веществ против украинских воинов.

"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - отмечает "Большая семерка".

Также в G7 заявили об обеспокоенности из-за непрозрачного и ускоренного расширения ядерного арсенала Китая и развития ядерной программы Северной Кореи и Ирана.

Лидеры поддержали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Мы призываем Россию продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания и возобновить ратификацию Договора. Мы также призываем Северную Корею не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а также подписать и ратифицировать Договор", - уточняется в коммюнике.