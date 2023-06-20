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В G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетним виробництвом РФ

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Вівторок 20 червня 2023 06:18
В G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетним виробництвом РФ Фото: G7 обіцяє боротися з ракетним сектором РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Посли країн "Великої сімки" пообіцяли посилити зусилля по позбавленню Росії доступу до високотехнологічних компонентів, за допомогою яких вона виробляє ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів в Twitter.

Посли заявили про свою підтримку українцям, які живуть в постійній загрозі від російських обстрілів.

"Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", - зазначили вони.

Іноземні компоненти в російських ракетах

Країни-союзники вже ввели низку санкцій проти РФ, які мали б унеможливити постачання іноземних компонентів, що використовуються для створення ракет та ударних БПЛА.

Однак, в російських ракетах все ще знаходять іноземні технології. Наприклад, під час удару по Кривому Рогу, під час якого була зруйнована багатоповерхівка, у одній з ракет було приблизно 50 іноземних компонентів.

За інформацією Офіса президента, ЄС вже працює над тим, щоб заборонити продаж, постачання, передачу або експорт певних технологій і товарів у треті країни, що значно ускладнить процес обходу санкцій.

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