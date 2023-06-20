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В G7 пообещали усилить борьбу с ракетным производством РФ

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Вторник 20 июня 2023 06:18
В G7 пообещали усилить борьбу с ракетным производством РФ Фото: G7 обещает бороться с ракетным сектором РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Послы стран "Большой семерки" пообещали усилить усилия по лишению России доступа к высокотехнологичным компонентам, с помощью которых она производит ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов в Twitter.

Послы заявили о своей поддержке украинцам, живущим в постоянной угрозе от российских обстрелов.

"Мы удваиваем наши усилия, чтобы избавить Россию от компонентов, которые она использует для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины", - отметили они.

Иностранные компоненты в российских ракетах

Страны-союзники уже ввели ряд санкций против РФ, которые должны были сделать невозможным поставки иностранных компонентов, используемых для создания ракет и ударных БПЛА.

Однако в российских ракетах все еще находят иностранные технологии. Например, при ударе по Кривому Рогу, во время которого была разрушена многоэтажка, в одной из ракет было около 50 иностранных компонентов.

По информации Офиса президента, ЕС уже работает над тем, чтобы запретить продажу, снабжение, передачу или экспорт определенных технологий и товаров в третьи страны, что значительно усложнит процесс обхода санкций.

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