В G7 погодили передачу Україні 50 млрд доларів, деталі опрацьовуються

"Хороші новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів - розумний інструмент, який показує Путіну (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів", - заявив міністр.

Лінднер додав, що наразі опрацьовуються усі інші деталі.

Як розповідає Bloomberg, кредит, який отримає Україна, погашатиметься за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих активів Росії. Очікується, що угода забезпечить критично важливу підтримку для Києва в середньостроковій перспективі. Зокрема допоможе покрити фінансові потреби країни до 2025 року й далі.

Водночас доходи від заморожених активів Росії оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро (3,24 до 5,39 млрд доларів).

"ЄС вже погодився надавати Україні прибутки двічі на рік, але прийнята ініціатива під керівництвом США збільшує навантаження на підтримку, а також захищає допомогу від політичних зрушень по обидва боки Атлантики в рік численних виборів", - пояснює видання.

Водночас погашення кредиту залежатиме від того, як довго активи Росії залишатимуться замороженими. Лідери G7 неодноразово стверджували, що активи будуть заблоковані до тих пір, доки Росія не погодиться платити за відновлення України.

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні Захід заблокував близько 300 млрд доларів російських активів. Водночас питання передачі коштів Україні "застрягло", оскільки окремі союзники Києва переймались через репутаційні та юридичні ризики.

Financial Times раніше писало, що Сполучені Штати Америки (США) готові надати Україні 50 млрд доларів кредиту за рахунок прибутку від заморожених активів Росії, але за умови того, що Європейський союз (ЄС) безстроково продовжить санкції проти Росії.

Як відзначили сьогодні, 13 червня, у Білому домі, в G7 досягли хорошого прогресу в питанні використання заморожених активів РФ в користь України й можуть досягти домовленості вже сьогодні.