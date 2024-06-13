"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов - разумный инструмент, который показывает Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - заявил министр.

Линднер добавил, что сейчас прорабатываются все остальные детали.

Как рассказывает Bloomberg, кредит, который получит Украина, будет погашаться за счет доходов, полученных от заблокированных активов России. Ожидается, что соглашение обеспечит критически важную поддержку для Киева в среднесрочной перспективе. В частности поможет покрыть финансовые потребности страны до 2025 года и далее.

В то же время доходы от замороженных активов России оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро (3,24 до 5,39 млрд евро).

"ЕС уже согласился предоставлять Украине доходы дважды в год, но принятая инициатива под руководством США увеличивает нагрузку на поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов", - объясняет издание.

В то же время погашение кредита будет зависеть от того, как долго активы России будут оставаться замороженными. Лидеры G7 неоднократно утверждали, что активы будут заблокированы до тех пор, пока Россия не согласится платить за восстановление Украины.

Замороженные активы России

После начала полномасштабной войны в Украине Запад заблокировал около 300 млрд долларов российских активов. В то же время вопрос передачи средств Украине "застрял", поскольку отдельные союзники Киева переживали из-за репутационных и юридических рисков.

Financial Times ранее писало, что Соединенные Штаты Америки (США) готовы предоставить Украине 50 млрд долларов кредита за счет прибыли от замороженных активов России, но при условии, что Европейский союз (ЕС) бессрочно продлит санкции против России.

Как отметили сегодня, 13 июня, в Белом доме, в G7 достигли хорошего прогресса в вопросе использования замороженных активов РФ в пользу Украины и могут достигнуть договоренности уже сегодня.