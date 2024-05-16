G7 підтримає пропозицію ЄС про передачу Україні доходів від активів Росії, - Reuters
Країни "Великої сімки" вже наступного тижня підтримають ініціативу Євросоюзу щодо конфіскації доходів від російських активів на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела видання, "Велика сімка" підтримає пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн G7 у Стрезі, яка відбудеться 24-25 травня.
Чиновник, ім'я якого Reuters не розкриває, наголосив, що обговорення стосуватимуться використання доходів від активів РФ, а не самих активів. За його словами, будь-яке рішення має мати підтримку серед країн ЄС та "міцну правову основу".
Він уточнив, що міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті в червні.
Активи РФ для України
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну країни Заходу заморозили близько 300 млрд доларів російських активів.
Українські чиновники неодноразово закликали передати ці кошти Україні для відновлення від наслідків війни. На це країни Заходу поки що не наважилися. Натомість у ЄС запропонували передати Україні лише доходи від активів РФ.
8 травня стало відомо, що таку пропозицію підтримали посли Євросоюзу.
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