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G7 поддержит предложение ЕС о передаче Украине доходов от активов России, - Reuters

Четверг 16 мая 2024 22:55
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G7 поддержит предложение ЕС о передаче Украине доходов от активов России, - Reuters Фото: "Большая семерка" поддержит конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" уже на следующей неделе поддержат инициативу Евросоюза о конфискации доходов от российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника издания, "Большая семерка" поддержит предложение ЕС на встрече на уровне министров финансов стран G7 в Стрезе, которая состоится 24-25 мая.

Чиновник, имя которого Reuters не раскрывает, подчеркнул, что обсуждения будут касаться использования доходов от активов РФ, а не самих активов. По его словам, любое решение должно иметь поддержку среди стран ЕС и "прочную правовую основу".

Он уточнил, что министры финансов должны будут провести подготовительную работу, которая позволит лидерам стран G7 принять окончательное решение на саммите в июне.

Активы РФ для Украины

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов.

Украинские чиновники неоднократно призывали передать эти средства Украине для восстановления от последствий войны. На это страны Запада пока не решились. Вместо этого в ЕС предложили передать Украине только доходы от активов РФ.

8 мая стало известно, что такое предложение поддержали послы Евросоюза.

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