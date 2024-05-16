G7 поддержит предложение ЕС о передаче Украине доходов от активов России, - Reuters

Страны "Большой семерки" уже на следующей неделе поддержат инициативу Евросоюза о конфискации доходов от российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника издания, "Большая семерка" поддержит предложение ЕС на встрече на уровне министров финансов стран G7 в Стрезе, которая состоится 24-25 мая.

Чиновник, имя которого Reuters не раскрывает, подчеркнул, что обсуждения будут касаться использования доходов от активов РФ, а не самих активов. По его словам, любое решение должно иметь поддержку среди стран ЕС и "прочную правовую основу".

Он уточнил, что министры финансов должны будут провести подготовительную работу, которая позволит лидерам стран G7 принять окончательное решение на саммите в июне.