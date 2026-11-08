G7 підкреслила незалежність Нацбанку та взяла до відома його позицію щодо крипторинку

"Група G7 бере до відома позицію НБУ щодо законопроєкту про обіг віртуальних активів. Забезпечення фінансової стабільності, прозорості та незалежності НБУ залишається надзвичайно важливим для економічної стійкості України та ефективності міжнародної підтримки", - зазначили в G7.

Заява пролунала на тлі дискусії щодо законопроєкту №10225-д, який має врегулювати ринок віртуальних активів в Україні. Національний банк заявив, що не може підтримати документ у поточній редакції через ризики для монетарного суверенітету, фінансової стабільності та конкуренції на ринку.

Які ризики законопроєкту бачить НБУ

У дописі НБУ зазначається, що регулятор підтримує врегулювання ринку віртуальних активів на основі європейського підходу MiCA, міжнародних стандартів і рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Водночас Нацбанк наголошує, що розвиток цього ринку не повинен створювати загроз для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності й економічної безпеки України.

НБУ долучався до опрацювання законопроєкту в робочій групі за участю народних депутатів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, представників ринку, державних органів і міжнародних партнерів. За цей час сторонам вдалося досягти низки компромісів.

Однак, за оцінкою Нацбанку, процес опрацювання документа був недостатньо прозорим. Фінальну редакцію законопроєкту, рекомендовану профільним комітетом Верховної Ради до другого читання, регулятор отримав лише пізно ввечері напередодні засідання. У ній, за твердженням НБУ, не врахували низку принципових домовленостей, досягнутих під час роботи.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан озвучив зауваження регулятора на засіданні комітету, проте формат обговорення не дав змоги провести повноцінну фахову дискусію.

У Національному банку виділили три основні ризики, які, на думку регулятора, містить поточна редакція законопроєкту.

Перший - неконтрольований допуск іноземних токенів. За оцінкою НБУ, документ допускає вихід на український ринок іноземних токенів, які фактично можуть виконувати функції електронних грошей, але не підпадають під відповідне регулювання та нагляд у країнах емісії.

На думку регулятора, це створює загрози для монетарного суверенітету, трансмісії монетарної політики, платіжної інфраструктури та фінансової стабільності. Тому Нацбанк наполягає на необхідності отримати повноваження оцінювати ризики таких активів і за потреби обмежувати їх обіг в Україні.

Другий ризик - регуляторні прогалини та нерівні вимоги до іноземних і українських активів. НБУ застерігає, що спрощений допуск іноземних віртуальних активів не повинен дозволяти обходити вимоги, встановлені для аналогічних українських активів. Інакше частина ринку може залишитися поза належним державним наглядом.

Третій ризик, на думку НБУ, стосується можливої монополізації ринку та корупційних зловживань під час авторизації його учасників Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Початкова позиція НБУ передбачала відсутність кількісних обмежень для операторів торговельних майданчиків за умови відповідності встановленим вимогам. Однак заради компромісу регулятор погодився на пропозицію НКЦПФР обмежити на першому етапі кількість таких операторів трьома юридичними особами, визначеними за результатами конкурсного відбору.

Водночас, за оцінкою Нацбанку, у фінальній редакції законопроєкту не встановлено чіткої кількості операторів, які зможуть працювати протягом перших п'яти років. Визначення цього питання залишається на розсуд НКЦПФР без належних антиконкурентних запобіжників.

У Нацбанку вважають, що ці ризики необхідно усунути, забезпечивши чіткі та прозорі правила авторизації учасників ринку.

НБУ закликає доопрацювати законопроєкт

У Національному банку наголошують, що розвиток ринку віртуальних активів і захист монетарної та фінансової стабільності не суперечать один одному. Однак для сталого розвитку цього сектору необхідні чіткі правила, належне регулювання та ефективний контроль за ризиками.

НБУ заявив, що доклав значних зусиль для пошуку компромісів і формування збалансованої моделі регулювання. Проте неврахування принципових зауважень унеможливлює підтримку законопроєкту №10225-д у поточній редакції.

Національний банк закликав народних депутатів доопрацювати документ із залученням усіх учасників законодавчого процесу та врахувати його зауваження.

Регулятор також підтвердив готовність продовжувати конструктивну співпрацю в межах свого мандата задля розвитку інноваційного ринку, який не створюватиме загроз для довіри до гривні, фінансової стабільності та економічної безпеки України.