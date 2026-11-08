G7 подчеркнула независимость Нацбанка и приняла в известность его позицию по крипторынку

"Группа G7 принимает к сведению позицию НБУ относительно законопроекта об обращении виртуальных активов. Обеспечение финансовой стабильности, прозрачности и независимости НБУ остается чрезвычайно важным для экономической устойчивости Украины и эффективности международной поддержки", - отметили в G7.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии по законопроекту №10225-д, который должен урегулировать рынок виртуальных активов в Украине. Национальный банк заявил, что не может поддержать документ в текущей редакции из-за рисков для монетарного суверенитета, финансовой стабильности и конкуренции на рынке.

Какие риски законопроекта видит НБУ

В сообщении НБУ отмечается, что регулятор поддерживает урегулирование рынка виртуальных активов на основе европейского подхода MiCA, международных стандартов и рекомендаций Международного валютного фонда.

В то же время, Нацбанк отмечает, что развитие этого рынка не должно создавать угроз для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности Украины.

НБУ приобщался к проработке законопроекта в рабочей группе с участием народных депутатов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, представителям рынка, государственных органов и международных партнеров. За это время сторонам удалось добиться ряда компромиссов.

Однако, по оценке Нацбанка, процесс проработки документа был недостаточно прозрачным. Финальную редакцию законопроекта, рекомендованную профильным комитетом Верховной Рады до второго чтения, регулятор получил только поздно вечером накануне заседания. В ней, по утверждению НБУ, не учли ряд принципиальных договоренностей, достигнутых во время работы.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан озвучил замечания регулятора на заседании комитета, однако формат обсуждения не позволил провести полноценную профессиональную дискуссию.

В Национальном банке выделили три основных риска, которые, по мнению регулятора, содержит текущая редакция законопроекта.

Первый – неконтролируемый допуск иностранных токенов. По оценке НБУ документ допускает выход на украинский рынок иностранных токенов, которые фактически могут выполнять функции электронных денег, но не подпадают под соответствующее регулирование и надзор в странах эмиссии.

По мнению регулятора, это создает угрозу для монетарного суверенитета, трансмиссии монетарной политики, платежной инфраструктуры и финансовой стабильности. Поэтому Нацбанк настаивает на необходимости получить полномочия оценивать риски таких активов и при необходимости ограничивать их обращение в Украине.

Второй риск – регуляторные пробелы и неравные требования к иностранным и украинским активам. НБУ предостерегает, что упрощенный допуск иностранных виртуальных активов не должен разрешать обходить требования, установленные для аналогичных украинских активов. Иначе часть рынка может остаться вне надлежащего государственного надзора.

Третий риск, по мнению НБУ, касается возможной монополизации рынка и коррупционных злоупотреблений при авторизации участников Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Начальная позиция НБУ предполагала отсутствие количественных ограничений для операторов торговых площадок при условии соответствия установленным требованиям. Однако ради компромисса регулятор согласился на предложение НКЦБФР ограничить на первом этапе количество таких операторов тремя юридическими лицами, определенными по результатам конкурсного отбора.

В то же время, по оценке Нацбанка, в финальной редакции законопроекта не установлено четкое количество операторов, которые смогут работать в течение первых пяти лет. Определение этого вопроса остается на усмотрение НКЦБФР без надлежащих антиконкурентных предохранителей.

В Нацбанке считают, что эти риски необходимо устранить, обеспечив четкие и прозрачные правила авторизации участников рынка.

НБУ призывает доработать законопроект

В Национальном банке отмечают, что развитие рынка виртуальных активов и защита монетарной и финансовой стабильности не противоречат друг другу. Однако для устойчивого развития этого сектора необходимы четкие правила, надлежащее регулирование и эффективный контроль за рисками.

НБУ заявил, что приложил значительные усилия для поиска компромиссов и формирования сбалансированной модели регулирования. Однако неучет принципиальных замечаний делает невозможным поддержку законопроекта №10225-д в текущей редакции.

Национальный банк призвал народных депутатов доработать документ с привлечением всех участников законодательного процесса и учесть его замечания.

Регулятор также подтвердил готовность продолжать конструктивное сотрудничество в рамках своего мандата для развития инновационного рынка, который не будет создавать угрозы для доверия к гривне, финансовой стабильности и экономической безопасности Украины.