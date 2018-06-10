G7 засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України, - комюніке

Країни "Великої сімки" мають намір продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів

Лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму і висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті саміту документі.

"Ми знову підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і нашу постійну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в комюніке.

Крім того, країни G7 пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ.

У комюніке наголошується, що продовження санкцій проти Росії пов'язане виключно з тим, що вона "не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань в Мінських домовленостях та поваги суверенітету України.

"Ми повністю підтримуємо зусилля в рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту у Східній Україні. Якщо буде потрібно, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - підкреслюється в документі.

Водночас країни "Великої сімки" мають намір і надалі підтримувати громадянське суспільство Росії і продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів.

Нагадаємо, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни "Великої сімки" не зацікавлені в поверненні Росії до членства в цьому форматі навіть у віддаленій перспективі.