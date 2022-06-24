G7 обсудит предложение США об урегулировании цен на нефть

Страны группы G7 на предстоящем саммите обсудят перспективы введения так называемого "потолка" закупочных цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на пресс-конференцию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Я могу подтвердить, что эта тема будет обсуждаться. Но мы должны также быть уверены, что у нас есть полное видение всех возможных побочных эффектов", - заявил Мишель.

При этом глава Еврокомиссии объяснила, что для данного решения нужна глобальная коалиция, которая гораздо шире чем США, ЕС и G7.

Стоит напомнить, что идею мирового регулирования цен предложили в Министерстве финансов США. Там заявили, что обсуждают данную перспективу с союзниками и партнерами.