G7 обговорить пропозицію США про врегулювання цін на нафту

Країни групи G7 на майбутньому саміті обговорять перспективи введення так званої "стелі" закупівельних цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на пресконференцію президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Шарля Мішеля.

"Я можу підтвердити, що ця тема буде обговорюватися. Але ми повинні також бути впевнені, що у нас є повне бачення всіх можливих побічних ефектів", - заявив Мішель.

При цьому глава Єврокомісії пояснила, що для даного рішення потрібна глобальна коаліція, яка набагато ширше ніж США, ЄС і G7.

Варто нагадати, що ідею світового регулювання цін запропонували в Міністерстві фінансів США. Так заявили, що обговорюють дану перспективу з союзниками і партнерами.