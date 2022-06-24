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G7 обговорить пропозицію США про врегулювання цін на нафту

Фото: G7 обговорить можливість ведення світової стелі цін на нафту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни групи G7 на майбутньому саміті обговорять перспективи введення так званої "стелі" закупівельних цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на пресконференцію президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Шарля Мішеля.

"Я можу підтвердити, що ця тема буде обговорюватися. Але ми повинні також бути впевнені, що у нас є повне бачення всіх можливих побічних ефектів", - заявив Мішель.

При цьому глава Єврокомісії пояснила, що для даного рішення потрібна глобальна коаліція, яка набагато ширше ніж США, ЄС і G7.

Варто нагадати, що ідею світового регулювання цін запропонували в Міністерстві фінансів США. Так заявили, що обговорюють дану перспективу з союзниками і партнерами.

Раніше ми повідомляли, що нафта продовжує дешевшати на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити ціни на паливо.

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Сполучені Штати АмерикиG7НафтаСаміт G7