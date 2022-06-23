Оккупанты ударили по Криворожскому району: в части Апостолово пропали вода и электричество

За прошедшую ночь войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Также зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После артудара на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места, в настоящее время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов.