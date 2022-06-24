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G7 обсудит предложение США об урегулировании цен на нефть

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Брюссель, Пятница 24 июня 2022 17:50
G7 обсудит предложение США об урегулировании цен на нефть Фото: G7 обсудит возможность ведения мирового потолка цен на нефть (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны группы G7 на предстоящем саммите обсудят перспективы введения так называемого "потолка" закупочных цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на пресс-конференцию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Я могу подтвердить, что эта тема будет обсуждаться. Но мы должны также быть уверены, что у нас есть полное видение всех возможных побочных эффектов", - заявил Мишель.

При этом глава Еврокомиссии объяснила, что для данного решения нужна глобальная коалиция, которая гораздо шире чем США, ЕС и G7.

Стоит напомнить, что идею мирового регулирования цен предложили в Министерстве финансов США. Там заявили, что обсуждают данную перспективу с союзниками и партнерами.

Ранее мы сообщали, что нефть продолжает дешеветь на фоне стремления президента США Джо Байдена снизить цены на топливо.

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