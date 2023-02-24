G7 ніколи не визнає анексію захоплених Росією українських територій

Країни G7 ніколи не визнають анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.
"Ми знову заявляємо про наше беззастережне засудження та тверде неприйняття спроб незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як у випадку з Кримом та Севастополем, ми ніколи не визнаємо ці незаконні спроби анексії", - йдеться у документі.
G7 віддана наданню військової допомоги Україні, акцент робиться на системах ППО, танках та боєприпасах, наголошується в заяві.
"Ми залишаємося віддані координуванню зусиль щодо задоволення нагальних військових потреб та потреб в оборонній техніці України, приділяючи особливу увагу системам ППО, а також необхідним боєприпасам та танкам", - сказано в ньому.
Лідери G7 також висловили глибокий жаль у зв'язку з рішенням РФ призупинити участь у ДСНО.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій Україні. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що якщо визнати анексію російським диктатором Володимиром Путіним частини українських територій, то це в майбутньому відкриє шлях для всіх агресорів у світі.
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