G7 і США досягли угоди про податки для компаній: що відомо

Зокрема, вони домовилися про звільнення компаній від деяких положень наявної глобальної угоди про торгівлю у відповідь на згоду адміністрації США скасувати пропозицію із законопроєкту президента Дональда Трампа про податки та витрати.

У G7 заявили, що новий план визнає наявні закони Сполучених Штатів про мінімальні податки і спрямований на підвищення стабільності міжнародної податкової системи.

Міністерство фінансів США також повідомило, що "паралельна система", про яку вдалося домовитися з "Великою сімкою", може зберегти важливі досягнення в рамках інклюзивної структури в боротьбі з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку.

У виданні зазначили, що також від вищих податків позбавлені британські компанії.