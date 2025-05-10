G7 і ЄС закликали Індію та Пакистан до негайної деескалації та стриманості

У спільній заяві сказано, що ескалація становить загрозу регіональній безпеці.

"(Міністри і верховний представник ЄС - ред.) рішуче засуджують кричущу терористичну атаку в Пахалгамі 22 квітня і закликають до максимальної стриманості як Індію, так і Пакистан. Подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності. Ми глибоко стурбовані безпекою мирних жителів по обидва боки", - заявили в G7 і ЄС.

Також вони закликали Індію і Пакистан почати прямий діалог, щоб досягти мирного результату.

"Ми закликаємо до негайної деескалації і закликаємо обидві країни вступити в прямий діалог для досягнення мирного результату. Ми продовжуємо уважно стежити за подіями і висловлюємо свою підтримку швидкому і міцному дипломатичному врегулюванню", - резюмували в заяві.

Зазначимо, що до G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.