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ЄС розглядає введення мита на російські товари, які не під санкціями

Брюссель, Субота 01 червня 2024 18:15
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ЄС розглядає введення мита на російські товари, які не під санкціями Фото: ЄС може запровадити мито на товари з Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Швеція ініціювала обговорення в ЄС запровадження мита на російські товари, які не підпадають під загальноєвропейські санкції. Дохід від цього мита можуть спрямовувати на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times.

З ініціативи Швеції міністри торгівлі країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням розробити план запровадження мита на непідсанкційні російські товари, такі як продукти харчування, ядерне паливо та ліки.

"Швеція ініціювала дискусію щодо ширшого використання мит на імпорт з Росії. З боку Європейської комісії ми будемо оцінювати це та надавати країнам-членам варіанти для просування вперед", - заявив після цього єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Як пояснив міністр торгівлі Швеції Йохан Форсселл в коментарі Financial Times, Євросоюзу потрібно скоротити доходи Росії, оскільки вони використовуються для війни проти України. Він закликав до "широких мит на всю цю торгівлю", але визнав, що "в деяких областях це може бути чутливо".

"Я також думаю, що дохід від цих тарифів можна було б витратити, щоб допомогти Україні виграти цю війну", - додав Форсселл.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії. І наразі ведеться робота над 14-м пакетом антиросійських санкцій.

Водночас днями Рада ЄС схвалила мита на зернові та олійні з території Росії та Білорусі. Це зробили, щоб придушити такий імпорт до ЄС.

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