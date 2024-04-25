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G7 хоче обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ до червневого саміту, - ЗМІ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни "Великої сімки" (G7) мають намір обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Забезпечення відсотків від заморожених російських активів, що становитиме близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найкращих варіантів подолання розбіжностей між США і Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Але члени G7 все ще сперечаються про деякі "утримання", які скоротять очікуваний прибуток до 2,5-3,0 млрд доларів, сказав один з чиновників, вказавши на 25% ставку податку в Бельгії, "плату за зручність", застосовувану депозитарієм Euroclear, і пропонований резерв для судових розглядів.

Міністри фінансів країн G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб виробити консенсусну пропозицію для подання лідерам на червневому саміті.

"Ми відчуваємо нагальну необхідність у досягненні міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно зробити більше", - заявив чиновник "Великої сімки". 
Другий чиновник G7 підтримав цю точку зору, наголосивши на необхідності забезпечення довгострокового фінансування України.

Заморожені активи РФ

Країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів із початку війни в Україні. Конфіскувати їх поки не виходить через юридичні та репутаційні ризики.

Тому США та країни G7 розглядають кілька варіантів. Зокрема, щоб доходи від російських активів були передані Україні на закупівлю озброєння. Крім цього звучали пропозиції, щоб російські активи були передані Києву як компенсація за вторгнення РФ.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс говорив, що заморожені активи Російської Федерації у розмірі 300 мільярдів доларів можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

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