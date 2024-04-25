RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 хочет обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ до июньского саммита, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны "Большой семерки" (G7) намерены обсудить идею США по конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обеспечение процентов от замороженных российских активов, что составит около 5 миллиардов долларов в год, становится одним из наиболее предпочтительных вариантов преодоления разногласий между США и Европой в преддверии саммита лидеров G7 в Италии в июне.

Но члены G7 все еще спорят о некоторых "удержаниях", которые сократят ожидаемую прибыль до 2,5-3,0 млрд долларов, сказал один из чиновников, указав на 25% ставку налога в Бельгии, "плату за удобство", применяемую депозитарием Euroclear, и предлагаемый резерв для судебных разбирательств.

Министры финансов стран G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы выработать консенсусное предложение для представления лидерам на июньском саммите.

"Мы чувствуем настоятельную необходимость в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно сделать больше", - заявил чиновник "Большой семерки". 

Второй чиновник G7 поддержал эту точку зрения, подчеркнув необходимость обеспечения долгосрочного финансирования Украины.

Замороженные активы РФ

Страны Запада заморозили более 300 миллиардов долларов российских активов с начала войны в Украине. Конфисковать их пока не получается из-за юридических и репутационных рисков.

Поэтому США и страны G7 рассматривают несколько вариантов. В частности, чтобы доходы от российских активов были переданы Украине на закупку вооружения. Помимо этого звучали предложения, чтобы российские активы были переданы Киеву в качестве компенсации за вторжения РФ.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что замороженные активы Российской Федерации в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияG7Война России против Украины